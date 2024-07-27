Екслідер Каталонії планує повернення в країну попри загрозу арешту

Колишній глава регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон пообіцяв повернутися в країну навіть якщо це загрожуватиме йому арештом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Цієї суботи на масовому заході на півдні Франції Карлес Пучдемон подвоїв тиск, щоб уникнути пакту між каталонськими соціалістами та республіканськими лівими Каталонії, який зробив би Сальвадора Іллу наступним главою регіонального уряду.

Не згадуючи республіканців, Пучдемон застеріг проти президентства Ілли, оскільки він представляє "найбільш проіспанську версію женералітату (регіонального уряду)", і підтвердив, що він повернеться до Каталонії на інавгураційну сесію, яка, як очікується, відбудеться у другий тиждень серпня.

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"Я буду в парламенті, президенте", – сказав Пучдемон з трибуни під відкритим небом, звертаючись до президента автономної палати Жозепа Руля.

"Більше не буде виборчих кампаній у вигнанні. Наступна буде там, і я буду там, незалежно від того, хто проти. Вигнання має закінчитися", – заявив лідер партії Junts, усвідомлюючи, що його повернення до Іспанії автоматично означатиме його арешт і, ймовірно, потрапляння до слідчого ізолятора як обвинуваченого у злочині розкрадання з обтяжуючими обставинами у справі про спробу відокремлення Каталонії від Іспанії.

Слідчий суддя у справі Просеса Пабло Льярена не лише відмовився застосувати амністію до його справи, але й залишив чинним національний ордер на арешт.

Це не перший раз, коли Пучдемон обіцяє повернутися з-за кордону. Сім років тому він виїхав до Бельгії, щоб уникнути дії іспанської системи правосуддя, яку він порівняв з мафією.

Верховний суд Іспанії у вівторок, 9 липня, припинив розслідування так званої справи про тероризм стосовно колишнього президента Каталонії і лідера сепаратистської партії Junts Карлеса Пучдемона.

Це рішення, однак, не впливає на ордер на арешт лідера сепаратистів Каталонії в іншій справі про розтрату коштів і непокорі, які передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Їх мав би зняти закон про амністію каталонських сепаратистів, ініційований урядом прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса для отримання підтримки каталонських партій. Але іспанський суд відмовився поширювати його дію на Пучдемона.