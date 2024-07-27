Экс-лидер Каталонии планирует возвращение в страну несмотря на угрозу ареста

Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон пообещал вернуться в страну даже если это будет угрожать ему арестом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

В эту субботу на массовом мероприятии на юге Франции Карлес Пучдемон удвоил давление, чтобы избежать пакта между каталонскими социалистами и республиканскими левыми Каталонии, который сделал бы Сальвадора Иллу следующим главой реагионального правительства.

Не упоминая республиканцев, Пучдемон предостерег против президентства Иллы, поскольку он представляет "наиболее происпанскую версию женералитата (регионального правительства)", и подтвердил, что он вернется в Каталонию на инаугурационную сессию, которая, как ожидается, состоится во вторую неделю августа.

Реклама:

"Я буду в парламенте, президент", – сказал Пучдемон с трибуны под открытым небом, обращаясь к президенту автономной палаты Жозепу Рулю.

"Больше не будет избирательных кампаний в изгнании. Следующая будет там, и я буду там, независимо от того, кто против. Изгнание должно закончиться", – заявил лидер партии Junts, осознавая, что его возвращение в Испанию автоматически будет означать его арест и, вероятно, попадание в следственный изолятор как обвиняемого в преступлении хищения с отягчающими обстоятельствами по делу о попытке отделения Каталонии от Испании.

Следственный судья по делу Просеса Пабло Льярена не только отказался применить амнистию к его делу, но и оставил в силе национальный ордер на арест.

Это не первый раз, когда Пучдемон обещает вернуться из-за границы. Семь лет назад он уехал в Бельгию, чтобы избежать действия испанской системы правосудия, которую он сравнил с мафией.

Верховный суд Испании во вторник, 9 июля, прекратил расследование так называемого дела о терроризме в отношении бывшего президента Каталонии и лидера сепаратистской партии Junts Карлеса Пучдемона.

Это решение, однако, не влияет на ордер на арест лидера сепаратистов Каталонии по другому делу о растрате средств и неповиновении, которые предусматривают тюремное заключение сроком до восьми лет.

Их должен был бы снять закон об амнистии каталонских сепаратистов, инициированный правительством премьер-министра Испании Педро Санчеса для получения поддержки каталонских партий. Но испанский суд отказался распространять его действие на Пучдемона.