ЗМІ: У Франції біля об’єктів залізниці затримали ліворадикального активіста

У неділю біля інфраструктури французької залізниці затримали ліворадикального активіста, який привернув увагу технічних працівників підозрілою поведінкою.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє BFMTV.

Від поінформованого про розслідування співрозмовника журналісти дізналися, що 28 липня правоохоронці затримали активіста ліворадикальних поглядів біля інфраструктури залізничного оператора SNCF на території департаменту Уассель у Нормандії.

Поліція втрутилася після повідомлення від співробітників SNCF про присутність біля залізниці молодого чоловіка, що поводиться підозріло.

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На даний час слідство не має ніяких вказівок на те, що ця людина причетна до диверсій в ніч перед відкриттям Олімпіади 26 липня, коли невідомі пошкодили критично важливе обладнання одразу на трьох швидкісних гілках, але розслідування триває.

Затриманий – нібито 28-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом через втручання у роботу залізниці, та відомий органам як радикальний лівий активіст. У нього з собою в авто було обладнання, що могло бути використане для диверсійних дій, а також відмикачі, що могли бути використані для доступу до об'єктів залізниці.

Нагадаємо, у ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів. За трохи більш як дві доби наслідки ліквідували, з понеділка поїзди мають курсувати у звичайному режимі.

Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.

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