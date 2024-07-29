СМИ: Во Франции возле объектов железной дороги задержали леворадикального активиста

В воскресенье возле инфраструктуры французской железной дороги задержали леворадикального активиста, который привлек внимание технических работников подозрительным поведением.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает BFMTV.

От информированного о расследовании собеседника журналисты узнали, что 28 июля правоохранители задержали активиста леворадикальных взглядов возле инфраструктуры железнодорожного оператора SNCF на территории департамента Уассель в Нормандии.

Полиция вмешалась после сообщения от сотрудников SNCF о присутствии возле железной дороги подозрительного молодого человека.

Реклама:

Задержанный – якобы 28-летний мужчина, который уже имел проблемы с законом из-за вмешательства в работу железной дороги, и известен органам как радикальный левый активист. У него с собой в авто было оборудование, которое могло быть использовано для диверсионных действий, а также отключатели, которые могли быть использованы для доступа к объектам железной дороги.

В настоящее время следствие не имеет никаких указаний на то, что этот человек причастен к диверсиям в ночь перед открытием Олимпиады 26 июля, когда неизвестные повредили критически важное оборудование сразу на трех скоростных ветках, но расследование продолжается.

Напомним, в ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. За чуть более чем двое суток последствия ликвидировали, с понедельника поезда должны курсировать в обычном режиме.

Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.

Читайте также: Олимпиада под угрозой терактов: как Франция защищает соревнования от исламистов и агентов РФ.