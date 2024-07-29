У Німеччині сперечаються щодо заборони дискримінації за гендерною ідентичністю

Між керівною коаліцією Німеччини та головною опозиційною партією "Християнсько-демократичний союз" спалахнула суперечка щодо доречності закріплення у конституції заборони дискримінації за гендерною чи сексуальною ідентичністю.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

"Світлофорна коаліція" хоче ініціювати зміни до конституції та закріпити в основному законі заборону дискримінації на основі гендерної або сексуальної ідентичності. Це було одним з елементів коаліційної угоди.

Для того, щоб ініціатива пройшла через парламент, вона має отримати дві третини голосів у Бундестазі і Бундесраті.

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У ХДС виступають проти ініціативи, наполягаючи, що чинні формулювання конституції "перекривають" собою і цей вид дискримінації. У статті 3 основного закону зазначено, що усі мають рівні права і ніхто не може бути дискримінований чи отримувати переваги на підставі статі, походження, релігійних чи політичних поглядів, інвалідності.

"Потрібні якісь дуже особливі причини, щоб втручатися у перелік фундаментальних прав, серце нашої конституції", – заявив представник керівництва фракції ХДС у Бундестазі Торстен Фрай.

Нагадаємо, у Латвії з липня набула чинності постанова, що запроваджує новий правовий інститут – партнерство, в межах якого, зокрема, одностатеві пари можуть зареєструвати свої стосунки.

У травні 2024 року одностатеві шлюби легалізував Ліхтенштейн.