В Германии спорят о закреплении в законе запрета дискриминации по гендерной идентичности

Между правящей коалицией Германии и главной оппозиционной партией "Христианско-демократический союз" вспыхнул спор об уместности закрепления в конституции запрета дискриминации по гендерной или сексуальной идентичности.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

"Светофорная коалиция" хочет инициировать изменения в конституцию и закрепить в основном законе запрет дискриминации на основе гендерной или сексуальной идентичности. Это было одним из элементов коалиционного соглашения.

Для того, чтобы инициатива прошла через парламент, она должна получить две трети голосов в Бундестаге и Бундесрате.

Реклама:

В ХДС выступают против инициативы, настаивая, что действующие формулировки конституции "перекрывают" собой и этот вид дискриминации. В статье 3 основного закона указано, что все имеют равные права и никто не может быть дискриминирован или получать преимущества на основании пола, происхождения, религиозных или политических взглядов, инвалидности.

"Нужны какие-то очень особые причины, чтобы вмешиваться в перечень фундаментальных прав, сердце нашей конституции", – заявил представитель руководства фракции ХДС в Бундестаге Торстен Фрай.

Напомним, в Латвии с июля вступило в силу постановление, вводящее новый правовой институт – партнерство, в рамках которого, в частности, однополые пары могут зарегистрировать свои отношения.

В мае 2024 года однополые браки легализовал Лихтенштейн.