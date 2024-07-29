Туск и мэр Варшавы возглавили рейтинг доверия к польским политикам

Первые места в рейтинге доверия поляков к политикам занимают мэр Варшавы Рафал Тшасковский, премьер Дональд Туск и президент Анджей Дуда; политики "Гражданской платформы" заняли первые позиции впервые за почти 10 лет.

Как пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса IBRiS по заказу Onet.

Впервые за почти 10 лет опроса – с 2015 года, когда его начали проводить – первые два места заняли политики "Гражданской платформы", отмечает издание.

Тшасковский – на первом месте с рейтингом доверия 43%, что на шесть процентных пунктов больше, чем месяц назад. Не доверяют ему 41,6%.

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Туск на втором месте с 42,9%, он улучшил рейтинг на 2,3 процентных пункта. Также у него существенно снизился рейтинг недоверия: месяц назад это было 51,8%, в этом опросе – уже 42.4%.

Президент Анджей Дуда – на третьем месте с рейтингом доверия 40,3%, что на 2,5 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе. О недоверии к нему заявили 49,1%.

Лидер коалиционной "Польша 2050", спикер Сейма Шимон Головня поднялся с 5-го на 4-е место, о доверии к нему заявили 37,6%.

Следующие позиции (в порядке убывания) заняли министр юстиции Адам Боднар, экс-премьер Матеуш Моравецкий, депутат от Новых левых Влодзимеж Чарзастый, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Рейтинг недоверия возглавил бывший министр юстиции и генпрокурор, представитель теперь оппозиционной партии "Право и справедливость" Збигнев Зёбро – ему не доверяют 67,4% опрошенных и доверяют – только 16,5%.

На втором месте в антирейтинге – лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, о недоверии к нему заявили 66,3% респондентов, тогда как доверяют ему 29.6% (на 3.7 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем опросе).

Опрос проводился Институтом IBRiS 24-25 июля, всего опросили около 1100 человек методом CATI.

Другой опрос, результаты которого обнародовали на прошлой неделе, показал, что наибольшим уровнем доверия пользуются президент Анджей Дуда, спикер Сейма Шимон Головня и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Новый рейтинг доверия опубликовали на фоне подготовки Польши к президентским выборам в 2025 году, на которых действующий президент Анджей Дуда баллотироваться не сможет. Нынешняя власть размышляет о выдвижении кандидатом в президенты действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

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