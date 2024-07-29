ФБР: Виконавець замаху на Трампа цікавився спробою вбивства прем'єра Словаччини

20-річний Метью Томас Крукс, який на початку липня намагався вбити експрезидента США Дональда Трампа, перед тим вводив у пошуковик запити, пов’язані із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це на брифінгу в понеділок, 29 липня, заявив представник Федерального бюро розслідувань Кевін Роєк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

За словами Роєка, мотив стрілянини Крукса досі незрозумілий. Аналіз електронних пристроїв нападника показав, що той перед замахом шукав інформацію про електростанції, випадки масової стрілянини та напад на Фіцо.

Агенти ФБР опитали понад 450 людей, зокрема батьків Крукса, і не знайшли доказів причетності до замаху інших людей. Крім того, той використовував щонайменше кілька зашифрованих акаунтів для спілкування онлайн.

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"Ми вважаємо, що підозрюваний доклав значних зусиль, щоб приховати свою діяльність", – сказав Роєк на брифінгу.

Нагадаємо, раніше цього місяця у США стався замах на колишнього президента й нині кандидата на цю посаду від Республіканської партії Дональда Трампа. ФБР кваліфікувало його як внутрішній теракт.

Стрільця на місці ліквідував агент Секретної служби США, яка надає охорону першим особам держави. Її директорка Кімберлі Чітл узяла на себе відповідальність за те, що замах не попередили, і пішла у відставку.