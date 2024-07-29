ФБР: Исполнитель покушения на Трампа интересовался попыткой убийства премьера Словакии

20-летний Мэтью Томас Крукс, который в начале июля пытался убить экс-президента США Дональда Трампа, перед тем вводил в поисковик запросы, связанные с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом на брифинге в понедельник, 29 июля, заявил представитель Федерального бюро расследований Кевин Роек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

По словам Роека, мотив стрельбы Крукса до сих пор непонятен. Анализ электронных устройств нападавшего показал, что тот перед покушением искал информацию об электростанциях, случаях массовой стрельбы и нападении на Фицо.

Агенты ФБР опросили более 450 человек, в том числе родителей Крукса, и не нашли доказательств причастности к покушению других людей. Кроме того, тот использовал по меньшей мере несколько зашифрованных аккаунтов для общения онлайн.

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"Мы считаем, что подозреваемый приложил значительные усилия, чтобы скрыть свою деятельность", – сказал Роек на брифинге.

Напомним, ранее в этом месяце в США произошло покушение на бывшего президента и ныне кандидата на эту должность от Республиканской партии Дональда Трампа. ФБР квалифицировало его как внутренний теракт.

Стрелка на месте ликвидировал агент Секретной службы США, которая предоставляет охрану первым лицам государства. Ее директор Кимберли Читл взяла на себя ответственность за то, что покушение не предупредили, и ушла в отставку.