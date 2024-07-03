Президент Фінляндії: Китай може припинити війну в Україні одним дзвінком

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що залежність Росії від Китаю досягла такого рівня, що Пекін міг би припинити війну в Україні, якби захотів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

За словами глави держави, якби лідер КНР Сі Цзіньпін наголосив: "Час розпочати мирні переговори", Росія була б змушена це зробити.

"Росія зараз дуже залежить від Китаю. Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна вирішив би цю кризу... У них не було б іншого вибору", – вважає Стубб.

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Фінський президент висловив переконання, що Пекін виграє від припинення "агресивної та колоніальної війни" Москви в Україні.

"Він повинен захищати міжнародні правила, які пов'язані з територіальною цілісністю і суверенітетом. Це було б правильно. І це також продемонструвало б лідерство Китаю", – зазначив Стубб.

Водночас глава держави не погодився з пропозицією прем'єра Угорщини Віктора Орбана, яку він виклав президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Києва про вигідне РФ припинення вогню.

"Наразі не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, потрібні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє Росія – це сила. І тому чим більше ми зможемо допомогти Україні зараз, тим швидше закінчиться війна", – наголосив Стубб.

Він також закликав Європу посилити підтримку України, одночасно нарощуючи власну обороноздатність як у традиційних військових засобах, так і в протистоянні в гібридній війні з РФ.

Президент Фінляндії зауважив, що Україна потребує як матеріальної допомоги, так і політичної, зокрема, зміцнення курсу на членство в ЄС та НАТО.

На думку Стубба, Європа повинна перейти на "економіку воєнного часу", об'єднавши замовлення на боєприпаси та зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довгострокову перспективу.

Крім того, переконаний глава держави, Європа повинна створити план протидії гібридним атакам, який передбачає як плани відновлення систем після атак, так і впорядкування комунікацій, щоб єдиним фронтом протистояти Кремлю.

Нещодавно посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральним у загарбницькій війні, яку Росія веде проти України.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек під час візиту до КНР знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше закликав Китай відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в Україну.

Перед тим країни "Групи семи" оголосили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.