Президент Финляндии: Китай может прекратить войну в Украине одним звонком

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что зависимость России от Китая достигла такого уровня, что Пекин мог бы прекратить войну в Украине, если бы захотел.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По словам главы государства, если бы лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул: "Время начать мирные переговоры", Россия была бы вынуждена это сделать.

"Россия сейчас очень зависит от Китая. Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина решил бы этот кризис... У них не было бы другого выбора", – считает Стубб.

Реклама:

Финский президент выразил убеждение, что Пекин выиграет от прекращения "агрессивной и колониальной войны" Москвы в Украине.

"Он должен защищать международные правила, которые связаны с территориальной целостностью и суверенитетом. Это было бы правильно. И это также продемонстрировало бы лидерство Китая", – отметил Стубб.

В то же время глава государства не согласился с предложением премьера Венгрии Виктора Орбана, которое он изложил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев о выгодном РФ прекращении огня.

"Сейчас не может быть и речи о том, чтобы настаивать на прекращении огня, нужны настоящие мирные переговоры. Единственное, что понимает Россия – это сила. И поэтому чем больше мы сможем помочь Украине сейчас, тем быстрее закончится война", – подчеркнул Стубб.

Он также призвал Европу усилить поддержку Украины, одновременно наращивая собственную обороноспособность как в традиционных военных средствах, так и в противостоянии в гибридной войне с РФ.

Президент Финляндии отметил, что Украина нуждается как в материальной помощи, так и политической, в частности, укреплении курса на членство в ЕС и НАТО.

По мнению Стубба, Европа должна перейти на "экономику военного времени", объединив заказы на боеприпасы и оружие, чтобы дать своей оборонной промышленности долгосрочную перспективу.

Кроме того, убежден глава государства, Европа должна создать план противодействия гибридным атакам, который предусматривает как планы восстановления систем после атак, так и упорядочение коммуникаций, чтобы единым фронтом противостоять Кремлю.

Недавно посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс заявил, что Китай не является нейтральным в захватнической войне, которую Россия ведет против Украины.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в КНР снова предупредил китайское правительство об экономических последствиях поддержки России в войне против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал Китай ответить за поддержку Пекином российского вторжения в Украину.

Перед тем страны "Группы семи" объявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.