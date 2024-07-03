На заході Німеччини горить історична будівля

В історичній будівлі "Чотири вежі" в місті Бад-Емс, що на заході Німеччини у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, спалахнула пожежа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами місцевої влади, будівля загорілася рано вранці в середу з невідомих причин.

DPA

До гасіння пожежі залучили майже 150 пожежників. Наразі будівля перебуває на ремонті, тому вранці в ній нікого не було, заявили посадовці.

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У своєму повідомленні місцева адміністрація попросила людей уникати прилеглої території. Масштаб пошкоджень поки невідомий.

Напередодні у вівторок вранці на півночі Німеччини на корабельні розкішних яхт Lürssen-Kröger спалахнула пожежа.

Нагадаємо, напередодні на сміттєпереробному заводі у Воля-Ласка, що поблизу польського міста Лодзь, стався вибух і пожежа.