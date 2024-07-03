На западе Германии горит историческое здание

В историческом здании "Четыре башни" в городе Бад-Эмс, что на западе Германии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, вспыхнул пожар.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По словам местных властей, здание загорелось рано утром в среду по неизвестным причинам.

DPA

К тушению пожара привлекли почти 150 пожарных. Сейчас здание находится на ремонте, поэтому утром в нем никого не было, заявили чиновники.

Реклама:

В своем сообщении местная администрация попросила людей избегать прилегающей территории. Масштаб повреждений пока неизвестен.

Накануне во вторник утром на севере Германии на верфи роскошных яхт Lürssen-Kröger вспыхнул пожар.

Напомним, накануне на мусороперерабатывающем заводе в Воля-Ласка, что вблизи польского города Лодзь, произошел взрыв и пожар.