Шольц "схрестив пальці", щоб при владі у Франції не було ультраправих

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався, що вболіває, аби ультраправі програли у другому турі дострокових виборів у Франції.

Про це Шольц сказав на заході своєї Соціал-демократичної партії у вівторок ввечері, його цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Шольц розповів, що він та президент Франції Емманюель Макрон щодня обмінюються текстовими повідомленнями, щоб поговорити про майбутнє після другого туру голосування у Франції.

"Ми обговорюємо ситуацію, яка дійсно пригнічує", – сказав Шольц.

Реклама:

Німецькі лідери зазвичай схильні мовчати щодо іноземних виборів, щоб уникнути враження втручання у внутрішні справи інших країн.

Однак Шольц визнав, що сподівається уникнути праворадикального уряду у Франції.

"Я, зі свого боку, схрестив пальці за французів, яких я так люблю та ціную, за країну, яка для мене дуже важлива, щоб їм вдалося запобігти уряду, очолюваному правопопулістською партією", – сказав Шольц.

Берлін тепер повинен залишатися якорем стабільності, також зазначив Шольц.

Між тим прем'єр Франції Габріель Атталь вважає, що міжпартійна спроба позбавити ультраправе "Національне об'єднання" більшості у другому турі парламентських виборів у неділю може бути успішною.

Видання Le Monde підрахувало, що 221 кандидат – зокрема, 130 представників лівих та 82 – союзники президента Емманюеля Макрона – знялися з перегонів з цією метою.

Читайте детально на цю тему: Помилка Макрона, перемога "друзів Путіна": чи може Франція уникнути влади ультраправих.

Дивіться також відеопояснення "ЄП": "Друзі Путіна" на чолі уряду Франції. Чи є шанс уникнути найгіршого?