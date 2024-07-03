Шольц "скрестил пальцы", чтобы при власти во Франции не было ультраправых

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что болеет за то, чтобы ультраправые проиграли во втором туре досрочных выборов во Франции.

Об этом Шольц сказал на мероприятии своей Социал-демократической партии во вторник вечером, его цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

Шольц рассказал, что он и президент Франции Эмманюэль Макрон ежедневно обмениваются текстовыми сообщениями, чтобы поговорить о будущем после второго тура голосования во Франции.

"Мы обсуждаем ситуацию, которая действительно удручает", – сказал Шольц.

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Немецкие лидеры обычно склонны молчать относительно иностранных выборов, чтобы избежать впечатления вмешательства во внутренние дела других стран.

Однако Шольц признал, что надеется избежать праворадикального правительства во Франции.

"Я, со своей стороны, скрестил пальцы за французов, которых я так люблю и ценю, за страну, которая для меня очень важна, чтобы им удалось предотвратить появление правительства, возглавляемого правопопулистской партией", – сказал Шольц.

Берлин теперь должен оставаться якорем стабильности, также отметил Шольц.

Между тем премьер Франции Габриэль Атталь считает, что межпартийная попытка лишить ультраправое "Национальное объединение" большинства во втором туре парламентских выборов в воскресенье может быть успешной.

Издание Le Monde подсчитало, что 221 кандидат – в частности, 130 представителей левых и 82 – союзники президента Эмманюэля Макрона – снялись с гонки с этой целью.

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