Німеччина і Туреччина посперечалися через націоналістичне вітання турецького футболіста
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в середу засудила турецького футболіста, який продемонстрував ультраправе вітання, що спричинило сварку між Берліном і Анкарою.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
Під час матчу Євро-2024 з Австрією у Лейпцигу у вівторок 26-річний захисник Меріх Демірал відсвяткував гол суперечливим вітанням, в якому одна або обидві руки імітують форму голови вовка – символ турецької ультраправої та ультранаціоналістичної організації "Сірі вовки". Вона була заборонена в Австрії у 2019 році.
Згодом УЄФА, керівний футбольний орган Європи, оголосив, що почав розслідування щодо Демірала через "ймовірну неналежну поведінку".
Ненсі Фезер заявила, що "символіці турецьких правих екстремістів не місце на наших стадіонах".
"Використання чемпіонату Європи з футболу як платформи для расизму є абсолютно неприйнятним", – сказала вона і закликала УЄФА "розслідувати цей випадок і розглянути питання про санкції".
Вона додала, що "органи безпеки Німеччини пильно стежать за турецькими правими екстремістами в Німеччині" і що "Сірі вовки" "перебувають під наглядом" федеральної влади.
"Сірі вовки" стали відомими в 1970-х і 1980-х роках і відіграли певну роль у низці масових вбивств і розправ у Туреччині. У 2021 році Європарламент закликав країни-члени ЄС заборонити це угруповання.
Критика Берліна викликала різку відповідь Анкари: Омер Челік, речник керівної Партії справедливості та розвитку і колишній міністр Туреччини у справах ЄС, назвав її та розслідування УЄФА "неприйнятними".
"Тим, хто шукає расизм і фашизм, варто було б звернути увагу на результати нещодавніх виборів у різних країнах Європи", – сказав він у середу, маючи на увазі зростання популярності ультраправих на всьому континенті.
Демірал, зі свого боку, виправдав салют на честь забитого м'яча, заявивши, що це було вираженням його "турецької ідентичності" і що в ньому не було "жодного прихованого послання".
Нагадаємо, кандидатка від французької ультраправої партії "Національне об'єднання" не братиме участі у другому турі парламентських виборів після того, як в інтернеті з'явилася фотографія, де вона вдягнена у кашкет з нацистською символікою.
А відомий політик з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорн Гьоке вдруге визнаний винним у свідомому використанні нацистського гасла на політичному заході.