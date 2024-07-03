Німеччина і Туреччина посперечалися через націоналістичне вітання турецького футболіста

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в середу засудила турецького футболіста, який продемонстрував ультраправе вітання, що спричинило сварку між Берліном і Анкарою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Під час матчу Євро-2024 з Австрією у Лейпцигу у вівторок 26-річний захисник Меріх Демірал відсвяткував гол суперечливим вітанням, в якому одна або обидві руки імітують форму голови вовка – символ турецької ультраправої та ультранаціоналістичної організації "Сірі вовки". Вона була заборонена в Австрії у 2019 році.

Згодом УЄФА, керівний футбольний орган Європи, оголосив, що почав розслідування щодо Демірала через "ймовірну неналежну поведінку".

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Ненсі Фезер заявила, що "символіці турецьких правих екстремістів не місце на наших стадіонах".

"Використання чемпіонату Європи з футболу як платформи для расизму є абсолютно неприйнятним", – сказала вона і закликала УЄФА "розслідувати цей випадок і розглянути питання про санкції".

Вона додала, що "органи безпеки Німеччини пильно стежать за турецькими правими екстремістами в Німеччині" і що "Сірі вовки" "перебувають під наглядом" федеральної влади.

"Сірі вовки" стали відомими в 1970-х і 1980-х роках і відіграли певну роль у низці масових вбивств і розправ у Туреччині. У 2021 році Європарламент закликав країни-члени ЄС заборонити це угруповання.

Критика Берліна викликала різку відповідь Анкари: Омер Челік, речник керівної Партії справедливості та розвитку і колишній міністр Туреччини у справах ЄС, назвав її та розслідування УЄФА "неприйнятними".

"Тим, хто шукає расизм і фашизм, варто було б звернути увагу на результати нещодавніх виборів у різних країнах Європи", – сказав він у середу, маючи на увазі зростання популярності ультраправих на всьому континенті.

Демірал, зі свого боку, виправдав салют на честь забитого м'яча, заявивши, що це було вираженням його "турецької ідентичності" і що в ньому не було "жодного прихованого послання".

Нагадаємо, кандидатка від французької ультраправої партії "Національне об'єднання" не братиме участі у другому турі парламентських виборів після того, як в інтернеті з'явилася фотографія, де вона вдягнена у кашкет з нацистською символікою.

А відомий політик з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорн Гьоке вдруге визнаний винним у свідомому використанні нацистського гасла на політичному заході.