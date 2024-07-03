Германия и Турция поспорили из-за националистического приветствия турецкого футболиста

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в среду осудила турецкого футболиста, который продемонстрировал ультраправое приветствие, что вызвало ссору между Берлином и Анкарой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Во время матча Евро-2024 с Австрией в Лейпциге во вторник 26-летний защитник Мерих Демирал отпраздновал гол противоречивым приветствием, в котором одна или обе руки имитируют форму головы волка – символ турецкой ультраправой и ультранационалистической организации "Серые волки". Она была запрещена в Австрии в 2019 году.

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Впоследствии УЕФА, руководящий футбольный орган Европы, объявил, что начал расследование в отношении Демирала из-за "вероятного неподобающего поведения".

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Нэнси Фезер заявила, что "символике турецких правых экстремистов не место на наших стадионах".

"Использование чемпионата Европы по футболу в качестве платформы для расизма является абсолютно неприемлемым", – сказала она и призвала УЕФА "расследовать этот случай и рассмотреть вопрос о санкциях".

Она добавила, что "органы безопасности Германии пристально следят за турецкими правыми экстремистами в Германии" и что "Серые волки" "находятся под наблюдением" федеральных властей.

"Серые волки" стали известными в 1970-х и 1980-х годах и сыграли определенную роль в ряде массовых убийств и расправ в Турции. В 2021 году Европарламент призвал страны-члены ЕС запретить эту группировку.

Критика Берлина вызвала резкий ответ Анкары: Омер Челик, представитель правящей Партии справедливости и развития и бывший министр Турции по делам ЕС, назвал ее и расследование УЕФА "неприемлемыми".

"Тем, кто ищет расизм и фашизм, стоило бы обратить внимание на результаты недавних выборов в разных странах Европы", – сказал он в среду, имея в виду рост популярности ультраправых на всем континенте.

Демирал, со своей стороны, оправдал салют в честь забитого мяча, заявив, что это было выражением его "турецкой идентичности" и что в нем не было "никакого скрытого послания".

Напомним, кандидат от французской ультраправой партии "Национальное объединение" не будет участвовать во втором туре парламентских выборов после того, как в интернете появилась фотография, где она одета в фуражку с нацистской символикой.

А известный политик из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке во второй раз признан виновным в сознательном использовании нацистского лозунга на политическом мероприятии.