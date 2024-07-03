Найближчими роками в Латвії буде розміщено до 5000 військових НАТО

У найближчі роки в Латвії буде розміщено близько 5000 військовослужбовців країн НАТО.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Очолювана Канадою бойова група розширеної присутності в Латвії буде збільшена до рівня багатонаціональної бригади. Очікується, що бригада досягне повної боєготовності до 2026 року і налічуватиме близько 3500 військовослужбовців. Водночас у Латвії перебувають військовослужбовці НАТО і в рамках інших операцій, унаслідок чого їхня загальна чисельність у найближчі два роки становитиме близько 5000 осіб, розповів міністр.

У середу на військовій базі в Адажі відбулася церемонія, присвячена початку збільшення присутності НАТО в Латвії до рівня бригади.

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Спрудс зазначив, що Латвія стала першою країною Балтії, де буде створено багатонаціональну бригаду Альянсу.

Основним місцем дислокації бригади буде Адажська військова база, у Цері Марупського краю розташовуватиметься її штаб, а великі навчання проводитимуться на полігоні в Селії.

Командувачка багатонаціональної дивізії НАТО "Північ" генерал-майор Єтте Албінус у середу на церемонії на Адазькій базі наголосила, що це важливий день, коли до Латвії почнуть прибувати представники 14 країн НАТО.

"Це сигнал, що ми єдині, готові до будь-яких викликів, зокрема до агресії з боку іншої країни", – наголосила генерал-майор.

Командувач багатонаціональної бригади НАТО в Латвії полковник Седрік Аспіро зазначив, що сьогоднішня церемонія стала результатом дворічної підготовки. "У нас тут дуже професійні солдати, які екіпіровані всім необхідним, і це дуже чіткий сигнал. Для мене велика честь бути тут у цей важливий день", – наголосив Аспіро.

Сьогоднішня церемонія розпочне один з етапів збільшення бойової групи. Найближчими місяцями Латвія і союзники по НАТО зроблять наступні кроки з перетворення бойової групи на боєздатну бригаду.

На саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року Латвія і Канада підписали декларацію про зміцнення і подальший розвиток бойової групи посиленої присутності в Латвії, а в липні минулого року перед самітом НАТО у Вільнюсі міністри оборони Латвії та Канади підписали на військовій базі в Адажі дорожню карту, в якій окреслювали подальші кроки з перетворення бойової групи на бригаду.

Керувати формуванням бригади, прибуттям та інтеграцією в неї інших бойових груп буде полковник Седрік Аспіро.

Наразі в бойовій групі розширеної присутності НАТО під керівництвом Канади в порядку ротації служать близько 1900 військовослужбовців з Албанії, Канади, Чехії, Ісландії, Італії, Чорногорії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії та Північної Македонії. Данія і Швеція також увійдуть до складу нової багатонаціональної бригади НАТО в Латвії.

Нагадаємо, на початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.