В Беларуси вышел на свободу политзаключенный Григорий Кастусев

Белорусский оппозиционный политик-ветеран Григорий Кастусев в среду был освобожден из заключения.

Об этом сообщил белорусский правозащитный центр "Вясна", пишет "Европейская правда".

67-летний Кастусев является бывшим лидером оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" и кандидатом в президенты, которого арестовали в 2021 году и приговорили в сентябре следующего года к 10 годам колонии за якобы заговор против правительства с целью захвата власти. После ареста у него обнаружили рак.

Григорий Кастусев Реклама: фото: Белапан

В апреле ему сделали операцию по удалению катетера из мочеточника, после чего его сразу перевели в тюремную камеру.

Накануне самопровозглашенный президент Александр Лукашенко допустил, что вскоре на свободу из заключения могут выйти тяжелобольные оппоненты его режима, преимущественно с раковыми заболеваниями.

По состоянию на конец мая, по данным правозащитного центра "Вясна", известно о более 90 политзаключенных, состояние здоровья которых тяжелое.

В среду в Беларуси сообщили о выходе на свободу некоторых политзаключенных, в частности, речь шла о "хороших новостях" из женской колонии.