У Греції затримали чотирьох людей у зв’язку з пожежею поблизу Афін

Грецькі правоохоронці затримали чотирьох осіб у зв'язку з пожежею, що спалахнула в середу, незабаром після 14:00, в місті неподалік від Афін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Мер міста Паянія, де сталося загоряння, Ісідорос Мадіс повідомив що, за словами очевидця, пожежа, ймовірно, була спричинена безпілотником, який впав біля підніжжя гори Іміттос.

Усіх чотирьох підозрюваних доставили до поліцейської дільниці Паянії для допиту.

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До місця події направлено дев'ять літаків і сім гелікоптерів, а також 100 пожежників і 25 одиниць техніки.

В понеділок прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс попередив про небезпечне літо через посилення лісових пожеж в країні.

Після смертоносних лісових пожеж минулого літа і після найтеплішої в історії країни зими Греція розробила нову доктрину, яка передбачає розгортання додаткової пожежної машини на кожну нову пожежу, прискорення повітряної підтримки і розчищення лісів.