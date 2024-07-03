В Греции задержали четырех человек в связи с пожаром вблизи Афин

Греческие правоохранители задержали четырех человек в связи с пожаром, вспыхнувшим в среду, вскоре после 14:00, в городе неподалеку от Афин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Мэр города Паяния, где произошло возгорание, Исидорос Мадис сообщил, что, по словам очевидца, пожар, вероятно, был вызван беспилотником, который упал у подножия горы Имиттос.

Всех четырех подозреваемых доставили в полицейский участок Паянии для допроса.

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К месту происшествия направлено девять самолетов и семь вертолетов, а также 100 пожарных и 25 единиц техники.

В понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил об опасном лете из-за усиления лесных пожаров в стране.

После смертоносных лесных пожаров прошлым летом и после самой теплой в истории страны зимы Греция разработала новую доктрину, которая предусматривает развертывание дополнительной пожарной машины на каждый новый пожар, ускорение воздушной поддержки и расчистку лесов.