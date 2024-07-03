У Литві спільно з експрезиденткою Грибаускайте запустили збір на дрони Україні

У Литві організація Blue/Yellow разом з експрезиденткою Далею Грібаускайте розпочали кампанію "Привіт з Литви", під час якої збиратимуть кошти на дрони для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Кампанія триватиме протягом усього літа. Вона має на меті придбати і відправити на фронт в Україні якомога більше дронів литовського виробництва або збірки.

Експрезидентка Литови Даля Грібаускайте є патроном кампанії "Привіт з Литви". Вона підкреслила, що "Україна – це наш спільний фронт, де кожен з нас може бути важким кулаком для агресора".

Реклама:

Даля Грибаускайте фото: Blue/Yellow

"Відправляймо в бій наші литовські безпілотники, щоб вони боролися з ворогом від нашого імені. Борімося за життя, за перемогу, за майбутнє", – зазначила Грибаускайте.

Під час кампанії кожна людина або компанія, яка пожертвує 500 євро, матиме можливість відправити в Україну іменний безпілотник з привітанням від Литви. Можна також зробити і меншу пожертву.

"Лише за перше півріччя цього року ми закупили та відправили в Україну понад 2 000 безпілотників – від невеликих FPV до великих та спеціалізованих для виконання конкретних місій. Звичайно, цього недостатньо, тому ми прагнемо додати принаймні ще кілька сотень дронів цього місяця", – каже Лаура Паукште, директорка Blue/Yellow.

Організація Blue/Yellow працює з 2014 року і використовує зібрані кошти для надання Україні необхідної допомоги на передовій. Організація також проводить тренування для українських солдатів і організовує медичні місії з Литви для надання допомоги населенню деокупованих українських територій.

Раніше Blue/Yellow співроганізували збір коштів "Radarom!", який зібрав 8,288 мільйона євро на закупівлю обладнання литовського виробництва для українських військових.

Також Blue/Yellow співроганізувала ініціативу, в рамках якої до саміту НАТО влітку 2023 року у Вільнюсі вивісили щонайменше 33 тисячі українських прапорів.