У Литві зібрали понад 8 млн євро на обладнання для українських військових

У Литві кампанія зі збору коштів "Radarom!" зібрала 8,288 мільйона євро на закупівлю обладнання литовського виробництва для українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Кампанія зі збору коштів тривала чотири тижні та була організована LRT спільно з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu та журналісткою Рітою Мілюте.

Остаточна сума, зібрана в рамках кампанії, була оголошена після благодійного концерту в суботу ввечері, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На кошти, пожертвувані литовською громадськістю, підприємствами та організаціями, буде закуплено та доставлено в Україну 1115 наборів для українських військових.

Набори вартістю 7 500 євро, кожен з яких складається з монокуляра нічного бачення, лазерного прицілу та індивідуального антидронового комплексу, покликані допомогти українським солдатам бути краще захищеними в боротьбі з російськими загарбниками.

Індивідуальний набір для українських військових, що закуплять у рамках кампанії фото з сайту LRT

Обладнання, яке планують поставити, виробляється в Литві компаніями Brolis Semiconductors та NT Service.

Це вже друга акція "Radarom!". Минулого року, в першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україні, кампанія зібрала понад 14 мільйонів євро на придбання 17 тактичних радарів спостереження для моніторингу повітряного простору України, а також іншого обладнання.

2 лютого Литва передала Україні партію військової допомоги з системами детонації і боєприпасами до гранатометів, а згодом – партію зимового військового спорядження і одягу.