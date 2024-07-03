У Литві допустили збільшення фінансування оборони ще цього року

Фінансування оборонної сфери Литви цього року вже трохи перевищило 3% валового внутрішнього продукту (ВВП), але воно може бути ще збільшено.

Про це заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Зараз оцінюються додаткові потреби. Протягом року ми побачимо, наскільки ці можливості можуть бути реалізовані, але я, звісно, не стала б виключати, що можуть бути ухвалені додаткові рішення про збільшення фінансування оборони", – сказала Скайсте.

За її словами, цього року фінансування оборони може бути збільшено за рахунок запозичень.

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"У нас є певний простір до 3% ВВП у дефіциті бюджету, і, очевидно, цей простір може бути використаний, згідно з чинним регулюванням, відповідно до закону про бюджет, для додаткових оборонних закупівель", – сказала Скайсте.

"Сьогодні є певний простір (для запозичення – ред.), ці потреби оцінюються", – сказала вона.

У вівторок прем'єр-міністерка Інгріда Шімоніте також заявила, що цього року фінансування оборони може бути знову збільшено.

"Цього року, відповідно до рішення, ухваленого урядом минулого тижня, фінансування оборони становитиме 3% і вище. Я не виключаю, що протягом року можуть бути прийняті додаткові рішення, і відсоток може бути збільшений", – сказав прем'єр.

З урахуванням додаткових 136 млн євро, виділених кабінетом міністрів минулої середи, фінансування оборони цього року досягло 3,03% ВВП.

Цього року на оборону з державного бюджету було виділено понад 2 млрд євро, або близько 2,75% ВВП.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цьогоріч цільового показника у 2% від ВВП досягнуть або навіть перевищать його понад 20 союзників.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда хоче просувати ідею про те, щоб підвищити цільовий показник до 3% ВВП.