В Литве допустили увеличение финансирования обороны еще в этом году
Финансирование оборонной сферы Литвы в этом году уже немного превысило 3% валового внутреннего продукта (ВВП), но оно может быть еще увеличено.
Об этом заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
"Сейчас оцениваются дополнительные потребности. В течение года мы увидим, насколько эти возможности могут быть реализованы, но я, конечно, не стала бы исключать, что могут быть приняты дополнительные решения об увеличении финансирования обороны", – сказала Скайсте.
По ее словам, в этом году финансирование обороны может быть увеличено за счет заимствований.
"У нас есть определенное пространство до 3% ВВП в дефиците бюджета, и, очевидно, это пространство может быть использовано, согласно действующему регулированию, согласно закону о бюджете, для дополнительных оборонных закупок", – сказала Скайсте.
"Сегодня есть определенное пространство (для заимствования – ред.), эти потребности оцениваются", – сказала она.
Во вторник премьер-министр Ингрида Шимоните также заявила, что в этом году финансирование обороны может быть снова увеличено.
"В этом году, согласно решению, принятому правительством на прошлой неделе, финансирование обороны составит 3% и выше. Я не исключаю, что в течение года могут быть приняты дополнительные решения, и процент может быть увеличен", – сказал премьер.
С учетом дополнительных 136 млн евро, выделенных кабинетом министров в прошлую среду, финансирование обороны в этом году достигло 3,03% ВВП.
В этом году на оборону из государственного бюджета было выделено более 2 млрд евро, или около 2,75% ВВП.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году целевого показателя в 2% от ВВП достигнут или даже превысят его более 20 союзников.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда хочет продвигать идею о том, чтобы повысить целевой показатель до 3% ВВП.