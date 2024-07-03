В Литве допустили увеличение финансирования обороны еще в этом году

Финансирование оборонной сферы Литвы в этом году уже немного превысило 3% валового внутреннего продукта (ВВП), но оно может быть еще увеличено.

Об этом заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сейчас оцениваются дополнительные потребности. В течение года мы увидим, насколько эти возможности могут быть реализованы, но я, конечно, не стала бы исключать, что могут быть приняты дополнительные решения об увеличении финансирования обороны", – сказала Скайсте.

По ее словам, в этом году финансирование обороны может быть увеличено за счет заимствований.

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"У нас есть определенное пространство до 3% ВВП в дефиците бюджета, и, очевидно, это пространство может быть использовано, согласно действующему регулированию, согласно закону о бюджете, для дополнительных оборонных закупок", – сказала Скайсте.

"Сегодня есть определенное пространство (для заимствования – ред.), эти потребности оцениваются", – сказала она.

Во вторник премьер-министр Ингрида Шимоните также заявила, что в этом году финансирование обороны может быть снова увеличено.

"В этом году, согласно решению, принятому правительством на прошлой неделе, финансирование обороны составит 3% и выше. Я не исключаю, что в течение года могут быть приняты дополнительные решения, и процент может быть увеличен", – сказал премьер.

С учетом дополнительных 136 млн евро, выделенных кабинетом министров в прошлую среду, финансирование обороны в этом году достигло 3,03% ВВП.

В этом году на оборону из государственного бюджета было выделено более 2 млрд евро, или около 2,75% ВВП.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году целевого показателя в 2% от ВВП достигнут или даже превысят его более 20 союзников.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда хочет продвигать идею о том, чтобы повысить целевой показатель до 3% ВВП.