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США выделяют Украине пакет военной помощи на $150 млн

Новости — Среда, 3 июля 2024, 21:39 — Иванна Костина

В Белом доме объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $150 млн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация Байдена объявляет о существенном пакете новой военной помощи для Украины, поскольку США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российским вторжением", – сказала она.

По словам Жан-Пьер, это уже седьмой пакет военной помощи, который Байден авторизовал со времени принятия Конгрессом закона о помощи Украине в апреле.

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"Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, другие критические возможности, взятые из запасов американской армии", – сказала пресс-секретарь.

Пакет также включает финансирование, которое будет использовано министерством обороны для закупки перехватчиков, чтобы помочь Украине защитить военных на линии фронта и города против российских воздушных атак.

Пресс-секретарь отметила, что помощь США имела решающее значение в войне в последние месяцы и благодаря смелости украинских воинов и вооружению, предоставленному США и партнерами, "понятно, что российское наступление вокруг Харькова стало ошибкой".

В Пентагоне уточнили, что в новый пакет войдут:

  1. Ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
  2. Боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  3. 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  4. 81-мм минометные мины;
  5. ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;
  6. противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  7. боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  8. оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  9. Тактические транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования;
  10. Тактические аэронавигационные системы и оборудование для поддержки авиации; и
  11. запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 225 миллионов долларов США объявляли 7 июня.

Кроме того, Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.

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