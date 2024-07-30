В Сербии прошли протесты против перезапуска литиевой шахты

В Сербии в понедельник состоялись массовые протесты против добычи лития.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Сербия имеет большие залежи лития вблизи западного города Лозница. Однако проект добычи англо-австралийского горнодобывающего гиганта Rio Tinto стал многолетней политической линией разлома в стране.

Скандируя "Rio Tinto, прочь!", сотни протестующих прошли по улицам городов Аранджеловац, Сабац, Кралево и Лиг. В трех маршах приняли участие по меньшей мере тысяча человек.

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Обращаясь к участникам марша в Кралево, экологическая активистка Небойша Кованджич заявила, что сербская "власть работает в своих интересах, а не в интересах граждан". "Кроме всех учреждений, они оккупировали наши реки, наши леса", – сказала Кованджич.

Некогда закрытая шахта вблизи Лозницы занимает центральное место в соглашении, подписанном в этом месяце между Европейским Союзом и Сербией по развитию поставок лития, который рассматривается как важный строительный материал для перехода Европы к "зеленой" экономике.

Но соглашение оказалось непопулярным среди сербов, обеспокоенных загрязнением окружающей среды, здоровьем населения и влиянием проекта на окружающую среду.

Залежи лития вблизи Лозницы были открыты в 2004 году, но недели протестов заставили правительство остановить проект в 2022 году.

16 июля сербское правительство дало "зеленый свет" на перезапуск проекта, что вызвало новую волну демонстраций. 19 июля Европейский Союз и Сербия подписали соглашение о поставках материалов для аккумуляторов.

Сербская неправительственная организация "Архив общественных собраний" заявила, что высокая явка на протестах свидетельствует о масштабах оппозиции к проекту.

Указывая на количество вовлеченных граждан, организация заявила, что, "без сомнения, произошла чрезвычайно высокая мобилизация местных общин, чего ранее не случалось в предыдущих протестных движениях в Сербии".