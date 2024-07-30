Число погибших в результате непогоды в Польше возросло

В Польше стало известно о как минимум еще одной смерти в результате мощной бури, накрывшей значительную часть страны в воскресенье.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В понедельник на озере Негоцин, что на северо-востоке, нашли погибшую женщину. Сначала местные спасательные службы не имели предположений о ее личности, однако впоследствии стало известно, что одна девушка ищет своих родителей, которые уехали на отдых и перестали выходить на связь.

Впоследствии выяснилось, что эти супруги из Лодзинского воеводства арендовали для отдыха парусник, который очевидно перевернулся и утонул во время шторма. Поиски мужчины и самой лодки еще продолжаются.

Реклама:

Перед тем было известно об одной смерти на озере Негоцин в результате шторма – погиб 74-летний мужчина с парусной лодки.

Всего по территории страны ветер перевернул на водоемах 18 лодок и парусников. Местами сила шквалов превышала 10 по шкале Бофорта, а высота волн достигала 1.5 метра. Многие лодки и парусники застряли на мелких участках и в камышах, куда их забросило ветром и волнами.

В случае подтверждения гибели мужчины, которого разыскивают, общее количество жертв непогоды в Польше достигнет четырех. В соседней Литве буря привела к гибели одного человека и тысячи людей остались без электроснабжения.

Этот же атмосферный фронт нанес большой ущерб в Латвии, но там обошлось без смертельных случаев.