У Литві після сильного буревію 100 тисяч домівок досі без світла, у Ризі пошкоджена покрівля собору

Понад 100 тисяч домогосподарств у Литві досі залишаються без електропостачання через збитки, завдані сильним буревієм у неділю.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

На ранок вівторка 30 липня у Литві без світла залишалися ще близько 108 тисяч людей.

Служби усю попередню добу безперервно працювали над ліквідацією наслідків негоди – вітер повалив численні стовпи ліній електропередач, місцями дроти обірвало поваленими деревами.

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Фото оператора ESO / LRT

За ніч вдалося заживити близько 30 тисяч абонентів, хоча складні погодні умови зберігаються.

На повну ліквідацію наслідків буревію може знадобитися тривалий час – оператор мережі зафіксував вже 6 тисяч місць, де є ті чи інші пошкодження.

"Ми зосередилися на найбільш урбанізованих районах, де можна відновити постачання одразу значній кількості споживачів", – зазначила речниця оператора електромережі ESO Раса Юодкієне.

Кількість виїздів пожежно-рятувальної служби наближається до тисячі – співробітники прибирають численні повалені дерева з автошляхів, тротуарів, автомобілів.

У сусідній Латвії подолання наслідків буревію також займе тривалий час. Низка парків по території країни та інших туристичних об’єктів будуть закриті щонайменш кілька днів, доки закінчать розчищати завали з поламаних дерев, повідомляє Delfi.

Delfi

З’ясувалося, що вітер зірвав частину покрівлі з Ризького собору, цей фрагмент може обірватися та впасти вниз. Площу перед собором закрили для пішоходів до усунення небезпеки.

У сусідній Польщі, що постраждала від цього ж атмосферного фронту, кількість загиблих внаслідок негоди може сягнути чотирьох. У Литві, нагадаємо, внаслідок падіння дерева загинула одна людина.