У Литві після сильного буревію 100 тисяч домівок досі без світла, у Ризі пошкоджена покрівля собору
Понад 100 тисяч домогосподарств у Литві досі залишаються без електропостачання через збитки, завдані сильним буревієм у неділю.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
На ранок вівторка 30 липня у Литві без світла залишалися ще близько 108 тисяч людей.
Служби усю попередню добу безперервно працювали над ліквідацією наслідків негоди – вітер повалив численні стовпи ліній електропередач, місцями дроти обірвало поваленими деревами.
За ніч вдалося заживити близько 30 тисяч абонентів, хоча складні погодні умови зберігаються.
На повну ліквідацію наслідків буревію може знадобитися тривалий час – оператор мережі зафіксував вже 6 тисяч місць, де є ті чи інші пошкодження.
"Ми зосередилися на найбільш урбанізованих районах, де можна відновити постачання одразу значній кількості споживачів", – зазначила речниця оператора електромережі ESO Раса Юодкієне.
Кількість виїздів пожежно-рятувальної служби наближається до тисячі – співробітники прибирають численні повалені дерева з автошляхів, тротуарів, автомобілів.
У сусідній Латвії подолання наслідків буревію також займе тривалий час. Низка парків по території країни та інших туристичних об’єктів будуть закриті щонайменш кілька днів, доки закінчать розчищати завали з поламаних дерев, повідомляє Delfi.
З’ясувалося, що вітер зірвав частину покрівлі з Ризького собору, цей фрагмент може обірватися та впасти вниз. Площу перед собором закрили для пішоходів до усунення небезпеки.
У сусідній Польщі, що постраждала від цього ж атмосферного фронту, кількість загиблих внаслідок негоди може сягнути чотирьох. У Литві, нагадаємо, внаслідок падіння дерева загинула одна людина.