В Литве после сильной бури 100 тысяч домов до сих пор без света
Новости — Вторник, 30 июля 2024, 11:16 —
Более 100 тысяч домохозяйств в Литве до сих пор остаются без электроснабжения из-за ущерба, нанесенного сильной бурей в воскресенье.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
На утро вторника 30 июля в Литве без света оставались еще около 108 тысяч человек.
Службы все предыдущие сутки непрерывно работали над ликвидацией последствий непогоды – ветер повалил многочисленные столбы линий электропередач, местами провода оборвало поваленными деревьями.
За ночь удалось возобновить снабжение для около 30 тысяч потребителей, хотя сложные погодные условия сохраняются.
На полную ликвидацию последствий урагана может потребоваться длительное время – оператор сети зафиксировал уже 6 тысяч мест, где есть те или иные повреждения.
"Мы сосредоточились на наиболее урбанизированных районах, где можно восстановить поставки сразу значительному количеству потребителей", – отметила пресс-секретарь оператора электросети ESO Раса Юодкиене.
Количество выездов пожарно-спасательной службы приближается к тысяче – сотрудники убирают многочисленные поваленные деревья с автодорог, тротуаров, автомобилей.
В соседней Латвии преодоление последствий урагана также займет длительное время. Ряд парков по территории страны и других туристических объектов будут закрыты минимум несколько дней, пока закончат расчищать завалы из поломанных деревьев, сообщает Delfi.
Ветер сорвал часть кровли с Рижского собора, этот фрагмент может оборваться и упасть вниз. Площадь перед собором закрыли для пешеходов до устранения опасности.
В соседней Польше, пострадавшей от этого же атмосферного фронта, количество погибших в результате непогоды может достичь четырех. В Литве, напомним, в результате падения дерева погиб один человек.