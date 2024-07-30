В Литве после сильной бури 100 тысяч домов до сих пор без света

Более 100 тысяч домохозяйств в Литве до сих пор остаются без электроснабжения из-за ущерба, нанесенного сильной бурей в воскресенье.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

На утро вторника 30 июля в Литве без света оставались еще около 108 тысяч человек.

Службы все предыдущие сутки непрерывно работали над ликвидацией последствий непогоды – ветер повалил многочисленные столбы линий электропередач, местами провода оборвало поваленными деревьями.

Реклама:

Фото оператора ESO / LRT

За ночь удалось возобновить снабжение для около 30 тысяч потребителей, хотя сложные погодные условия сохраняются.

На полную ликвидацию последствий урагана может потребоваться длительное время – оператор сети зафиксировал уже 6 тысяч мест, где есть те или иные повреждения.

"Мы сосредоточились на наиболее урбанизированных районах, где можно восстановить поставки сразу значительному количеству потребителей", – отметила пресс-секретарь оператора электросети ESO Раса Юодкиене.

Количество выездов пожарно-спасательной службы приближается к тысяче – сотрудники убирают многочисленные поваленные деревья с автодорог, тротуаров, автомобилей.

В соседней Латвии преодоление последствий урагана также займет длительное время. Ряд парков по территории страны и других туристических объектов будут закрыты минимум несколько дней, пока закончат расчищать завалы из поломанных деревьев, сообщает Delfi.

Delfi

LETA

Ветер сорвал часть кровли с Рижского собора, этот фрагмент может оборваться и упасть вниз. Площадь перед собором закрыли для пешеходов до устранения опасности.

В соседней Польше, пострадавшей от этого же атмосферного фронта, количество погибших в результате непогоды может достичь четырех. В Литве, напомним, в результате падения дерева погиб один человек.