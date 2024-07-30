Данія призупинила військову співпрацю з Грузією

Данія призупинила чотирирічне військове співробітництво з Грузією, бюджет якого становив приблизно 71,5 мільйона данських крон (майже 10 млн євро).

Про це стало відомо з листа МЗС Данії, який було надіслано депутатці від опозиції Теоні Акубардіа у відповідь на її запитання, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Як зазначається в листі, відповідно до рішення Ради Євросоюзу в червні 2024 року, а також після припинення допомоги Грузії Фонду миру Євросоюзу, Данія вирішила розглянути можливість повного перегляду двосторонньої допомоги уряду Грузії.

Як наголошується в листі, поки триває перевірка, Данія призупинить заплановані заходи та нову програмну підтримку уряду Грузії.

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"Данія закликає уряд Грузії повернутися на євроатлантичний шлях і дотримуватися порядку денного реформ ЄС, що є основою міцних двосторонніх зв'язків між Данією та Грузією", – йдеться в листі МЗС Данії.

Нещодавно посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.

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