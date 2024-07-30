Дания приостановила военное сотрудничество с Грузией

Дания приостановила четырехлетнее военное сотрудничество с Грузией, бюджет которого составлял примерно 71,5 миллиона датских крон (почти 10 млн евро).

Об этом стало известно из письма МИД Дании, которое было направлено депутату от оппозиции Теони Акубардиа в ответ на ее вопрос, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Как отмечается в письме, в соответствии с решением Совета Евросоюза в июне 2024 года, а также после прекращения помощи Грузии Фонду мира Евросоюза, Дания решила рассмотреть возможность полного пересмотра двусторонней помощи правительству Грузии.

Как отмечается в письме, пока продолжается проверка, Дания приостановит запланированные мероприятия и новую программную поддержку правительства Грузии.

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"Дания призывает правительство Грузии вернуться на евроатлантический путь и придерживаться повестки дня реформ ЕС, что является основой прочных двусторонних связей между Данией и Грузией", – говорится в письме МИД Дании.

Недавно посол ЕС в Грузии объявил о замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.

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