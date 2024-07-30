У Берліні через вибухівку у квартирі евакуювали 200 людей, є затриманий

У районі Вайсензее німецької столиці вдень у вівторок, 30 липня, тимчасово евакуювали 200 людей після виявленої в одній із квартир вибухівки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Обшук у квартирі в багатоквартирному будинку на вулиці Сметанаштрассе провели за наказом прокуратури. Приводом стало розслідування пограбування, яке сталося в районі Берлін-Кройцберг 25 липня.

Під час обшуку квартири в Берлін-Вайсензее поліція випадково знайшла невелику кількість вибухівки.

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У зв’язку з цим довкола будинку встановили 50-метрову зону відчуження, перекрили прилеглу вулицю та евакуювали 200 мешканців.

Вибухівку знищили у другій половині вівторка. У зв’язку з її виявленням затримали 40-річного чоловіка, який може належати до радикального лівого руху "Антифа", повідомив речник прокуратури Берліна.

Минулого тижня, нагадаємо, в південній частині Стокгольма вночі евакуювали готель після вибуху й пожежі.