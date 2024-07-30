В Берлине из-за взрывчатки в квартире эвакуировали 200 человек, есть задержанный

В районе Вайсензее немецкой столицы днем во вторник, 30 июля, временно эвакуировали 200 человек после обнаруженной в одной из квартир взрывчатки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Обыск в квартире в многоквартирном доме на улице Сметанаштрассе провели по приказу прокуратуры. Поводом стало расследование ограбления, которое произошло в районе Берлин-Кройцберг 25 июля.

Во время обыска квартиры в Берлин-Вайсензее полиция случайно нашла небольшое количество взрывчатки.

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В связи с этим вокруг дома установили 50-метровую зону отчуждения, перекрыли прилегающую улицу и эвакуировали 200 жителей.

Взрывчатку уничтожили во второй половине вторника. В связи с ее обнаружением задержали 40-летнего мужчину, который может принадлежать к радикальному левому движению "Антифа", сообщил представитель прокуратуры Берлина.

На прошлой неделе, напомним, в южной части Стокгольма ночью эвакуировали отель после взрыва и пожара.