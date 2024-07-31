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В Хорватии борются с лесным пожаром, что угрожает домам и национальному парку

Новости — Среда, 31 июля 2024, 09:29 — Мария Емец

На юге Хорватии с вечера борются с крупным лесным пожаром, начавшимся южнее города Сплит.

Об этом сообщает Dnevnik.hr, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло в растительности в районе поселка Тучепы, огонь из-за сильного ветра начал очень быстро распространяться в сторону соседних населенных пунктов. В поселках включили сирены, люди начали готовиться к эвакуации.

Ivo Ravlic, Cropix
Ivo Ravlic, Cropix

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Фронт пожара вскоре достиг четырех километров в длину, огонь видно и с островов в Адриатическом море. Из-за пожара перекрыли дорогу D 512.

Ivo Ravlic, Cropix
Ivo Ravlic, Cropix

Мэр Тучепов рассказал СМИ, что из-за пожара потерял автомобиль – он подъехал на место посмотреть на ситуацию и поддержать пожарных. На тот момент место стоянки выглядело безопасным, но ситуация очень быстро изменилась и при попытке выехать оттуда автомобиль оказался в огненной ловушке. По словам мэра, он едва успел выскочить из авто, чтобы спастись.

Ivo Ravlic, Cropix
Ivo Ravlic, Cropix

По состоянию на утро ситуация остается очень сложной, но пожарным удается не подпустить огонь к населенным пунктам. На подмогу прибыли пожарные со всей округи и специализированные самолеты Canadair, которые не задействовали в темное время суток.

В Греции за это лето потушили сотни больших и малых лесных пожаров, из-за некоторых пришлось эвакуировать туристов.

Также в стране неоднократно ограничивали допуск туристов к археологическим памятникам из-за экстремальной жары.

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Хорватия стихийные бедствия
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