В Хорватии борются с лесным пожаром, что угрожает домам и национальному парку

На юге Хорватии с вечера борются с крупным лесным пожаром, начавшимся южнее города Сплит.

Об этом сообщает Dnevnik.hr, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло в растительности в районе поселка Тучепы, огонь из-за сильного ветра начал очень быстро распространяться в сторону соседних населенных пунктов. В поселках включили сирены, люди начали готовиться к эвакуации.

Ivo Ravlic, Cropix

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Фронт пожара вскоре достиг четырех километров в длину, огонь видно и с островов в Адриатическом море. Из-за пожара перекрыли дорогу D 512.

Ivo Ravlic, Cropix

Мэр Тучепов рассказал СМИ, что из-за пожара потерял автомобиль – он подъехал на место посмотреть на ситуацию и поддержать пожарных. На тот момент место стоянки выглядело безопасным, но ситуация очень быстро изменилась и при попытке выехать оттуда автомобиль оказался в огненной ловушке. По словам мэра, он едва успел выскочить из авто, чтобы спастись.

Ivo Ravlic, Cropix

По состоянию на утро ситуация остается очень сложной, но пожарным удается не подпустить огонь к населенным пунктам. На подмогу прибыли пожарные со всей округи и специализированные самолеты Canadair, которые не задействовали в темное время суток.

В Греции за это лето потушили сотни больших и малых лесных пожаров, из-за некоторых пришлось эвакуировать туристов.

Также в стране неоднократно ограничивали допуск туристов к археологическим памятникам из-за экстремальной жары.