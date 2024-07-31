Politico: ЄС наполягає на остаточній мирній угоді між Вірменією та Азербайджаном 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відновлює зусилля, спрямовані на встановлення тривалого миру між Вірменією та Азербайджаном.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

У розмові з виданням два високопоставлені дипломати підтвердили, що Мішель провів двосторонні зустрічі з лідерами Вірменії та Азербайджану в кулуарах саміту Європейського політичного співтовариства у Великій Британії на початку цього місяця.

Раніше про ці зустрічі не повідомляли, а Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у відмові від зустрічі на рівні лідерів на полях саміту.

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Мішель також написав лист обом сторонам, закликаючи їх повернутися за стіл переговорів і "завершити мирну угоду", досягнувши прогресу у вирішенні таких питань, як делімітація кордонів.

Однак у Брюсселі зростає розчарування після місяців дипломатичного глухого кута, в якому довгоочікувана угода так і не відбулася.

Незважаючи на зустрічі з Мішелем, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв не змогли знайти можливості сісти за стіл переговорів один з одним.

"Зрештою, обидві сторони повинні припинити грати в ігри і укласти угоду, оскільки президент Мішель зробив все, що в силах ЄС, щоб досягти мирної угоди", – сказав високопоставлений дипломат ЄС, близький до Мішеля.

Зустрічі у Британії відбулися лише через дев'ять місяців після того, як Азербайджан розпочав військовий наступ з метою відвоювання регіону Нагірний Карабах.

Це сталося після багатомісячних переговорів, які вів Мішель, і попри попередження Заходу про те, що лише дипломатичне рішення може принести мир у регіон.

Зараз напруженість знову зростає, і минулого тижня Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію у "вчиненні провокацій" уздовж спільного кордону двох країн та пригрозило "вжити необхідних заходів у відповідь, використовуючи всі наявні в їхньому розпорядженні засоби з метою самооборони". Вірменія заявляє, що ці звинувачення неправдиві.

Азербайджан також розкритикував військову підтримку, яку країни ЄС, такі як Франція, надають Єревану, намагаючись створити баланс сил між двома історичними суперниками.

А 22 липня Рада ЄС ухвалила рішення про надання першої в історії допомоги на підтримку Збройних сил Вірменії на суму 10 мільйонів євро.