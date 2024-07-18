Єреван і Баку звинуватили одне одного у відмові від зустрічі лідерів у Лондоні

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у відмові від зустрічі на рівні лідерів у Лондоні, на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє вірменське Hetq.

МЗС Вірменії у своїй заяві стверджує, що Єреван запропонував влаштувати зустріч прем’єр-міністра Нікола Пашиняна із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на полях саміту Європейської політичної спільноти у Лондоні.

"Втім, азербайджанська сторона відкинула цю пропозицію. Пропозиція вірменської сторони залишається чинною", – зазначило МЗС у заяві, додавши, що також Єреван пропонує активізувати переговори на найвищому рівні та протягом місяця вийти на підписання мирної угоди.

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Водночас радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв заявив, що це Вірменія відмовляється від зустрічі, та що рішення Єревану є "відступом від попередніх мирних домовленостей".

Він також заявив, що зустріч лідерів у Лондоні запропонувала влаштувати Велика Британія на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Нагадаємо, Вірменія була присутня як гість на ювілейному саміті НАТО, а цього тижня почала спільні військові навчання із США. Також стало відомо, що США направлять постійного представника до Міністерства оборони Вірменії.