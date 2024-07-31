У Литві знадобиться ще три дні, щоб повернути світло усім споживачам після руйнівного буревію

Литовський оператор електромережі ESО визнав, що повністю відновити електропостачання усім людям після руйнівного буревію вдасться не раніше суботи.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Одразу після бурі, що пронеслася над територією балтійських держав у неділю, у Литві без світла залишилися близько 300 000 людей. Багатьом світло повернули відносно швидко, зокрема у містах та густонаселених районах, проте десятки тисяч досі без електропостачання.

Наслідки буревію у Вільнюсі, LRT

Оператор ESО попередив, що повернути світло в усі домівки вдасться не раніше суботи – через майже тиждень після стихійного лиха.

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Керівник компанії Реналдас Радвіла зазначив, що найбільш постраждалі споживачі зможуть розраховувати на компенсацію.

За його словами, пошкодження мережі лагодять 240 бригад і близько 1000 інших фахівців. "Робота йде максимальними темпами… Також ми спілкуємося з колегами з Латвії щодо допомоги", – зазначив Радвіла.

Місцева влада районів довкола Вільнюса організовує підтримку для людей літнього віку та інших вразливих категорій там, де через наслідки негоди місцеві продуктові магазини тимчасово закрилися.

Станом на ранок вівторка без світла залишалися ще понад 100 тисяч домівок. У Латвії також були знеструмлені десятки тисяч споживачів.

У Литві, нагадаємо, внаслідок падіння дерева загинула одна людина. У сусідній Польщі, що постраждала від цього ж атмосферного фронту, кількість загиблих внаслідок негоди cягнула чотирьох.