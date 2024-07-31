Чехия в подарок от Германии получит еще 15 танков Leopard в подарок от Германии

Чешская Республика получит в подарок от Германии еще 14 танков Leopard 2A4 и один спасательный танк Büffel 3 на шасси Leopard 2A4.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Министерство обороны подписало документ о передаче танков в среду. Танки являются второй компенсацией за чешские поставки военной техники в Украину.

Германия в обмен на поддержку Украины также передала Чехии 14 танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину в 2022 и 2023 годах.

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Чешское министерство также начало предварительные рыночные консультации по закупке дополнительных танков Leopard 2A4. В феврале премьер-министр Петр Фиала сообщил о возможности покупки еще 15 танков Leopard 2A4 у Германии. Всего Чехия будет иметь 42 танка Leopard 2A4 и три ремонтно-эвакуационные машины.

"Модернизация нашей танковой армии продолжается. Мы заменяем советскую технику на новые, современные машины, которые способны противостоять современному полю боя. Это важный шаг вперед для наших танкистов. Я также хочу поблагодарить немецкую сторону за то, что она смогла таким образом оценить нашу помощь Украине, которая сталкивается с жестокой российской агрессией", – сказала о подарке министр обороны Яна Чернохова.

В июне этого года правительство также решило присоединиться к соглашению о совместной закупке танков Leopard 2A8 с другими европейскими странами во главе с Германией. Чехия должна заплатить 52,1 миллиарда крон за 77 танков в шести модификациях. Чехия и Германия сейчас обсуждают, среди прочего, промышленную кооперацию.

Согласно предварительному заявлению министерства, контракт на закупку должен быть заключен до конца этого года, а перед его заключением условия переговоров будут повторно утверждены правительством.

Танки Leopard в версиях 2A4 и 2A8 должны заменить советскую технику, после 2030 года чешская армия может иметь их до 122 единиц.

Как сообщалось, Румыния готовится заключить контракт с Южной Кореей о закупке 54 самоходных гаубиц K9 на сумму около 1 миллиарда долларов.