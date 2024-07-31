Людей из аэропорта Братиславы эвакуировали после сообщения о бомбе

После анонимного сообщения о бомбе власти решили эвакуировать людей из аэропорта Братиславы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Около 9:20 утра сотрудники полиции подтвердили, что расследуют сообщение о заминировании аэропорта Братиславы.

"В связи с утренним сообщением о закладке взрывного устройства в помещении аэропорта в Братиславе, сотрудники полиции провели мероприятия, направленные на защиту жизни и здоровья граждан. Пиротехнический поиск не подтвердил размещение взрывного устройства в помещении аэропорта", – сообщила во второй половине дня пресс-секретарь региональной полиции Яна Шимункова.

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По ее словам, в связи с этим соответствующий следователь полиции уже начал уголовное преследование по факту распространения ложного сообщения о заминировании.

По информации Aktuality, все вылеты были временно отменены до полудня. Несмотря на то, что самолетам все еще было разрешено приземляться, пассажирам не разрешали выходить из самолетов.



"Из-за сообщения об угрозе взрыва в аэропорту терминал аэропорта MR Štefánika был эвакуирован сегодня в 8:40 утра.

Эвакуация продолжалась 3 часа и закончилась примерно в 11:40 утра", – сообщила пресс-секретарь аэропорта Вероника Демовичова во второй половине дня.

Она подтвердила, что пассажиры и сотрудники аэропорта смогли вернуться в здание терминала примерно в 12:00.

Напомним, в день открытия летних Олимпийских игр расположенный на территории Франции франко-швейцарский аэропорт Базель-Мюлуз эвакуировали после получения сообщения о минировании.

Напомним, утром 26 июля сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться. Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах; инциденты пришлись на первый день Олимпийских игр.