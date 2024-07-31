Австрія висуває кандидатуру свого міністра фінансів на посаду єврокомісара

Коаліційний уряд Австрії, очолюваний консерваторами, висуває кандидатуру консервативного міністра фінансів Магнуса Бруннера на посаду єврокомісара.

Про це заявив у середу канцлер Карл Негаммер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Німецька консерваторка Урсула фон дер Ляєн була переобрана Європейським парламентом два тижні тому на другий п'ятирічний термін на посаду президента Європейської комісії, виконавчого органу Європейського Союзу.

Магнус Бруннер

Очікується, що країни запропонують кандидатів у члени Комісії протягом найближчих тижнів. Після того, як імена будуть названі, ЄС розпочне багатомісячний процес перевірки кандидатів на наявність конфлікту інтересів, перш ніж законодавці ЄС допитають їх на багатогодинних слуханнях щодо їхніх планів на цій посаді.

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"Магнус Бруннер є досвідченим державним політиком з високим рівнем знань у сфері фінансів, економіки та конкурентної політики на національному та європейському рівнях", – зазначив Негаммер.

Кандидатура 52-річного Бруннера ще має бути формально затверджена рішенням уряду та головним комітетом нижньої палати парламенту, але обидві правлячі партії вже погодилися на це, що робить ці рішення значною мірою формальністю.

Наступні парламентські вибори в Австрії заплановані на 29 вересня, до того часу наступний склад Єврокомісії ще не вступить на посаду.

Представники офісу Негаммера заявили, що висунення Бруннера було самостійним рішенням, спростувавши повідомлення про те, що воно є частиною пакета призначень, які будуть узгоджуватися разом, включаючи наступного голову Національного банку Австрії.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон офіційно висунув кандидатуру Тьєррі Бретона на другий термін на посаду єврокомісара.

Глава угорського уряду Віктор Орбан раніше повідомив, що номінує у новий склад Єврокомісії Олівера Варгеї, який останні 5 років був єврокомісаром з питань розширення та сусідства.