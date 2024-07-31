Австрия выдвигает кандидатуру своего министра финансов на должность еврокомиссара

Коалиционное правительство Австрии, возглавляемое консерваторами, выдвигает кандидатуру консервативного министра финансов Магнуса Бруннера на должность еврокомиссара.

Об этом заявил в среду канцлер Карл Нехаммер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Немецкая консерваторка Урсула фон дер Ляйен была переизбрана Европейским парламентом две недели назад на второй пятилетний срок на должность президента Европейской комиссии, исполнительного органа Европейского Союза.

Ожидается, что страны предложат кандидатов в члены Комиссии в течение ближайших недель. После того, как имена будут названы, ЕС начнет многомесячный процесс проверки кандидатов на наличие конфликта интересов, прежде чем законодатели ЕС допросят их на многочасовых слушаниях относительно их планов на этой должности.

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"Магнус Бруннер является опытным государственным политиком с высоким уровнем знаний в сфере финансов, экономики и конкурентной политики на национальном и европейском уровнях", – отметил Нехаммер.

Кандидатура 52-летнего Бруннера еще должна быть формально утверждена решением правительства и главным комитетом нижней палаты парламента, но обе правящие партии уже согласились на это, что делает эти решения в значительной степени формальностью.

Следующие парламентские выборы в Австрии запланированы на 29 сентября, к тому времени следующий состав Еврокомиссии еще не вступит в должность.

Представители офиса Нехаммера заявили, что выдвижение Бруннера было самостоятельным решением, опровергнув сообщения о том, что оно является частью пакета назначений, которые будут согласовываться вместе, включая следующего председателя Национального банка Австрии.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон официально выдвинул кандидатуру Тьерри Бретона на второй срок на должность еврокомиссара.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан ранее сообщил, что номинирует в новый состав Еврокомиссии Оливера Варгеи, который последние 5 лет был еврокомиссаром по вопросам расширения и соседства.