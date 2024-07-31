Глава МЗС Австрії вважає неприпустимими заклики до України поступитися територією

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг назвав неприпустимими заклики ззовні до України поступитися територіями в обмін на мир з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, такі заклики є абсолютно зайвими.

"Уявімо, що на нас напали: Південну Штирію чи Бургенланд окуповано іноземною державою, була спроба знищити федеральний уряд Австрії або вигнати його з країни. І тоді б нам говорили: "Дорогі австрійці, чому б вам не поступитися частиною своєї території заради миру?".

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Я вважаю такі заклики ззовні неприпустимими", – сказав Шалленберг.

Він наголосив, що це справа українського народу. За його словами, український народ повинен сам вирішувати, коли він готовий до переговорів.

"Зрештою, розмови з Росією будуть. Тому що ми всі хочемо миру. Але не може бути миру під диктатом. Не може бути миру, який буде нав'язано Росією або будь-ким іншим без урахування думки України. Це неприпустимо", – заявив Шалленберг.

"Тому такі заклики ззовні є абсолютно абсурдними. Остаточне рішення тут має бути за українським народом", – підкреслив він.

На початку липня повідомлялося, що у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем" задля припинення російсько-української війни, яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.

Наприкінці червня радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей план "поганою ідеєю".