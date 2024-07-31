У Німеччині різко зросло число заяв на отримання громадянства

У Німеччині новий закон про громадянство, який набув чинності 27 червня, призвів до великого ажіотажу в органах влади, відповідальних за натуралізацію, у багатьох місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"У червні до Державного відомства з питань імміграції надійшло близько 4 000 заяв, тобто в середньому 133 заяви на день", – відповів на запитання співробітник берлінського відомства. Точних даних за липень ще немає. Однак з 27 червня по 21 липня Державне відомство вже отримало понад 5 000 заяв, тобто в середньому близько 200 заяв на день.

В МВС Баварії розповіли, що з січня по травень щомісяця подавалося в середньому понад 5600 заявок. У червні їх було вже понад 8 400. Цифри за липень ще не відомі. Однак очікується подальше зростання. З огляду на кількість заявок, час їхнього розгляду може бути значно довшим.

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У Міністерстві внутрішніх справ Саксонії заявили, що тривалість процедури значною мірою залежить від конкретного випадку.

За інформацією газети Bild, у липні цього року 3300 іноземців подали заяви на натуралізацію в Гессені, порівняно з 2600 у липні минулого року. У Гамбурзі в липні було отримано на 76 відсотків більше заяв, ніж у тому ж місяці минулого року, повідомляє газета. У Бремені цей показник був на 41 відсоток вищим, а в Шлезвіг-Гольштейні – на 38 відсотків.

Новий закон про громадянство, розроблений коаліцією, передбачає, що особа тепер має право на натуралізацію через п'ять років замість попередніх восьми років – за умови, що заявник відповідає всім умовам. Якщо іноземець доклав особливих зусиль для інтеграції, він зможе стати громадянином Німеччини вже через три роки. Передумовами для прискореної натуралізації є хороша успішність у школі або на роботі, відмінні мовні навички або волонтерська робота. Множинне громадянство, як правило, дозволяється.

Всі діти, народжені в Німеччині від батьків-іноземців, тепер отримають німецьке громадянство і можуть зберегти громадянство своїх батьків, якщо хоча б один з батьків легально проживає в Німеччині більше п'яти років – замість колишніх восьми – і має необмежене право на проживання.

Раніше повідомлялося, що минулого року кількість людей, які отримали німецьке громадянство, досягла найвищого рівня з моменту початку спостережень у 2000 році.