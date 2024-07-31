В Германии резко возросло число заявлений на получение гражданства

В Германии новый закон о гражданстве, который вступил в силу 27 июня, привел к большому ажиотажу в органах власти, ответственных за натурализацию, во многих местах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"В июне в Государственное ведомство по вопросам иммиграции поступило около 4 000 заявлений, то есть в среднем 133 заявления в день", – ответил на вопрос сотрудник берлинского ведомства. Точных данных за июль еще нет. Однако с 27 июня по 21 июля Государственное ведомство уже получило более 5 000 заявлений, то есть в среднем около 200 заявлений в день.

В МВД Баварии рассказали, что с января по май ежемесячно подавалось в среднем более 5600 заявок. В июне их было уже более 8 400. Цифры за июль еще не известны. Однако ожидается дальнейший рост. Учитывая количество заявок, время их рассмотрения может быть значительно длиннее.

Реклама:

В Министерстве внутренних дел Саксонии заявили, что продолжительность процедуры в значительной степени зависит от конкретного случая.

По информации газеты Bild, в июле этого года 3300 иностранцев подали заявления на натурализацию в Гессене, по сравнению с 2600 в июле прошлого года. В Гамбурге в июле было получено на 76 процентов больше заявлений, чем в том же месяце прошлого года, сообщает газета. В Бремене этот показатель был на 41 процент выше, а в Шлезвиг-Гольштейне – на 38 процентов.

Новый закон о гражданстве, разработанный коалицией, предусматривает, что лицо теперь имеет право на натурализацию через пять лет вместо предыдущих восьми лет – при условии, что заявитель соответствует всем условиям. Если иностранец приложил особые усилия для интеграции, он сможет стать гражданином Германии уже через три года. Предпосылками для ускоренной натурализации является хорошая успеваемость в школе или на работе, отличные языковые навыки или волонтерская работа. Множественное гражданство, как правило, разрешается.

Все дети, рожденные в Германии от родителей-иностранцев, теперь получат немецкое гражданство и могут сохранить гражданство своих родителей, если хотя бы один из родителей легально проживает в Германии более пяти лет – вместо прежних восьми – и имеет неограниченное право на проживание.

Ранее сообщалось, что в прошлом году количество людей, получивших немецкое гражданство, достигло самого высокого уровня с момента начала наблюдений в 2000 году.