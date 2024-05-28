Німеччина натуралізувала рекордну кількість людей за понад 20 років

Минулого року кількість людей, які отримали німецьке громадянство, досягла найвищого рівня з моменту початку спостережень у 2000 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Кількість натуралізацій зросла на 19% порівняно з попереднім роком, повідомило у вівторок Федеральне статистичне управління.

В абсолютних цифрах у 2023 році було натуралізовано близько 200 100 осіб.

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У 2023 році німецьке громадянство отримали представники 157 різних національностей, найчастіше з Сирії, Туреччини, Іраку, Румунії та Афганістану.

Разом на ці країни припадає понад половина всіх натуралізацій.

Середній вік натуралізованих громадян становив 29,3, а отже, вони значно молодші за населення в цілому. Частка натуралізованих жінок склала 45%.

Колишні громадяни Сирії становили найбільшу групу натуралізованих громадян, на яку припала понад третина всіх натуралізацій. Їх кількість зросла ще на 56% порівняно з попереднім роком.

"Висока кількість натуралізацій сирійців, таким чином, пов'язана з високою імміграцією сирійських шукачів притулку в 2014-2016 роках, які зараз все частіше відповідають вимогам для натуралізації", – повідомили в статистичному управлінні.

Кількість натуралізацій українців зросла на 6% до 5 900 у 2023 році після майже триразового збільшення з 1 900 до 5 600 у 2021-2022 роках. Натуралізація громадян України склала 3% від усіх натуралізацій у 2023 році.

19 січня цього року парламент Німеччини пом’якшив правила надання громадянства.

Федеральний уряд, який ініціював зміни, сподівався таким чином зробити Німеччину привабливішою для іноземної робочої сили.