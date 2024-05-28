Укр Рус Eng

Німеччина натуралізувала рекордну кількість людей за понад 20 років

Новини — Вівторок, 28 травня 2024, 14:22 — Христина Бондарєва

Минулого року кількість людей, які отримали німецьке громадянство, досягла найвищого рівня з моменту початку спостережень у 2000 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Кількість натуралізацій зросла на 19% порівняно з попереднім роком, повідомило у вівторок Федеральне статистичне управління.

В абсолютних цифрах у 2023 році було натуралізовано близько 200 100 осіб.

Реклама:

У 2023 році німецьке громадянство отримали представники 157 різних національностей, найчастіше з Сирії, Туреччини, Іраку, Румунії та Афганістану. 

Разом на ці країни припадає понад половина всіх натуралізацій.

Середній вік натуралізованих громадян становив 29,3, а отже, вони значно молодші за населення в цілому.  Частка натуралізованих жінок склала 45%.

Колишні громадяни Сирії становили найбільшу групу натуралізованих громадян, на яку припала понад третина всіх натуралізацій. Їх кількість зросла ще на 56% порівняно з попереднім роком. 

"Висока кількість натуралізацій сирійців, таким чином, пов'язана з високою імміграцією сирійських шукачів притулку в 2014-2016 роках, які зараз все частіше відповідають вимогам для натуралізації", – повідомили в статистичному управлінні.

Кількість натуралізацій українців зросла на 6% до 5 900 у 2023 році після майже триразового збільшення з 1 900 до 5 600 у 2021-2022 роках. Натуралізація громадян України склала 3% від усіх натуралізацій у 2023 році.

19 січня цього року парламент Німеччини пом’якшив правила надання громадянства.

Федеральний уряд, який ініціював зміни, сподівався таким чином зробити Німеччину привабливішою для іноземної робочої сили. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
Реклама: