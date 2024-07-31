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Глава МИД Литвы – Венгрии: У ЕС есть неиспользованные способы ограничить въезд россиян

Новости — Среда, 31 июля 2024, 20:07 — Иванна Костина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил Венгрию, что у стран ЕС есть неиспользованные способы ограничить въезд российских граждан в Шенгенскую зону, даже если Будапешт упростит выдачу виз для них.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Литва уже обратилась в Еврокомиссию с просьбой оценить решение Венгрии, но исключила возможность односторонних действий, подчеркнув возможность регионального давления.

"Следующим шагом может быть поиск регионального решения, что мы и раньше делали", – отметил Ландсбергис.

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"Есть возможности. Например, я пока что говорю чисто теоретически, (любая) страна ЕС имеет право запросить консультацию в отношении прибывающих людей. В том смысле, что разрешение на въезд в Шенгенскую зону не будет предоставляться автоматически, но по каждому из них будут проходить консультации с другими государствами-членами", – пояснил он.

"Это, конечно, очень ограничивает другую сторону и обременяет ее бюрократическими процедурами, но я просто хочу сказать, что есть определенные варианты решения. До сих пор они не использовались, потому что ни одно государство так не делало", – добавил глава МИД Литвы.

В июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Лидер крупнейшей европейской партии уже призвал обсудить это решение Венгрии на саммите ЕС, подчеркивая, что это создает значительные угрозы безопасности для стран Евросоюза.

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