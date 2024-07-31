Вице-премьер Словакии пропустит закрытие Олимпиады из-за "оскорбления христианства"

Вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба заявил, что пропустит церемонию закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за "отвратительных символов девиантного упадка", свидетелем которых он стал во время церемонии открытия на прошлой неделе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Тараба должен был представлять Словакию на закрытии парижской Олимпиады 11 августа, но заявил, что организаторы "подготовили для мира отвратительную выставку, полную ЛГБТИ-идеологии и образ символов христианства".

Тараба имел в виду одну из сцен во время открытия Олимпиады, на которой дрэг-квин якобы воспроизвел картину Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря", а окрашенный в синий мужчина изображал греческого бога вина Диониса.

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"Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия. Но эта Олимпиада навсегда запомнится в нормальном мире... злоупотреблением красотой спорта и превращением его в прогрессивный политический театр", – констатировал словацкий чиновник.

Он добавил, что именно поэтому "решил не присутствовать на церемонии закрытия".

Христианские организации в Европе и США, а также ряд деятелей заявили, что перформанс на открытии Олимпады оскорбил их религию. После резонанса организаторы официально извинились и подчеркнули, что не имели целью оскорбить христианство или высмеять или унизить кого-то.

В 2020 году в Швейцарии попытались запретить популярный ликер Jägermeister, утверждая, что его логотип оскорбляет чувства христиан.

Напомним, на прошлой неделе польский общественный вещатель TVP отстранил от работы комментатора Пшемыслава Бабиаша, который во время открытия Олимпийских игр в Париже назвал песню Джона Леннона Imagine "видением коммунизма".