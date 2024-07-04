Що відомо про майбутнього шефа дипломатії ЄС і чому вона "їсть росіян на сніданок"

Важко уявити більш антиросійського і, що ще важливіше, проукраїнського кандидата на посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики, аніж прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

І саме вона – за умови підтримки від Європарламенту – замінить на цій посаді іспанця Жозепа Борреля.

Лише новина про це викликала виверження отрути в Кремлі, де їй пригадали "оскаженілу русофобію" і стали нарікати на відсутність очікувань на покращення взаємин.

Їй не просто заборонений в’їзд до Росії, чим можуть похвалитися більшість притомних політиків ЄС, – вона є першою главою уряду, кого Москва офіційно оголосила в розшук.

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Про політикиню з маленької балтійської країни, чий голос на Заході став настільки вагомим, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної "Русофобка", якій довірилася Європа: чого чекати від Каї Каллас на чолі дипломатії ЄС. Далі – стислий її виклад.

Кая Каллас народилася в Таллінні 18 червня 1977 року.

Її батько Сійм Каллас відігравав центральну роль у русі за незалежність Естонії і був президентом центрального банку країни.

Також Сійм Каллас був прем'єр-міністром Естонії з 2002 по 2003 рік, а з 2004 по 2014 рік – єврокомісаром.

Коли у 33 роки Каллас, юристка за освітою, вирішила піти в політику і через рік була обрана до естонського парламенту, преса коментувала, що вона, швидше за все, ніколи не зможе зайняти місце свого батька.

У 2014 році, у рік анексії Криму і початку російсько-української війни, Каю Каллас обрали до Європейського парламенту від ліберальної Партії реформ (засновником якої був її батько).

Там вона швидко стала провідним європейським експертом з питань нових цифрових технологій та регулювання, а також відносин між ЄС та Україною.

Каллас повернулася до Таллінна у квітні 2018 року, після того як виграла в гонці за керівництво Партією реформ, і стала першою в історії Естонії жінкою-прем'єром у січні 2021 року, очоливши коаліцію з лівоцентристською Центристською партією.

На тлі високого рівня підтримки суспільством урядової політики Естонії після вторгнення Росії в Україну рейтинги прем’єрки зросли до рекордного рівня.

Каллас стала першою главою уряду, яку російська влада внесла до реєстру осіб, які розшукуються МВС РФ за кримінальними звинуваченнями.

Саме з цього часу у голови уряду Естонії з'явилася репутації людини, "яка їсть росіян на сніданок".

Загалом Каллас тричі очолювала естонський уряд.

Її уряд ухвалив законопроєкт про легалізацію одностатевих шлюбів та усиновлення, що зробило Естонію першою країною Балтії та країною, раніше окупованою Радянським Союзом, яка легалізувала одностатеві шлюби.

Не менш важливим рішенням став дозвіл – першим у ЄС – використовувати заморожені активи росіян для компенсації збитків України.

Та не все йшло гладко у внутрішній політиці Естонії, і популярність прем'єрки зазнала відчутного удару наприкінці літа минулого року після скандалу з її чоловіком Арво Халліком. Естонські ЗМІ тоді з'ясували, що транспортна компанія, яка частково належить чоловіку продовжувала здійснювати вантажоперевезення в Росію під час війни в Україні.

Згодом, через накопичені внутрішні проблеми в країні, крісло прем’єра під Каллас захиталося.

Саме тому перехід на престижну європейську посаду для неї виглядав чи не найкращим варіантом. Тим паче якщо врахувати, що саме зовнішньополітична діяльність досі вдавалася Каллас якнайкраще.

Вибір Каї Каллас на посаду голови європейської дипломатії свідчить про чітке розуміння Євросоюзом того, що стратегічно Росія є загрозою надовго, а також про те, що Україна, тепер у статусі кандидата на вступ з відкритими переговорами, – надовго у пріоритетах спільноти.

Докладніше – в матеріалі Іванни Костіної "Русофобка", якій довірилася Європа: чого чекати від Каї Каллас на чолі дипломатії ЄС.