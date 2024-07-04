Что известно о будущем шефе дипломатии ЕС и почему она "ест россиян на завтрак"

Трудно представить более антироссийского и, что еще важнее, проукраинского кандидата на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, чем премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

И именно она – при условии поддержки от Европарламента – заменит на этом посту испанца Жозепа Борреля.

Только новость об этом вызвала извержение яда в Кремле, где ей припомнили "оголтелую русофобию" и стали сетовать на отсутствие ожиданий на улучшение отношений.

Ей не просто запрещен въезд в Россию, чем могут похвастаться большинство вменяемых политиков ЕС, – она является первой главой правительства, кого Москва официально объявила в розыск.

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О политике из маленькой балтийской страны, чей голос на Западе стал настолько весомым, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Иванны Костиной "Русофобка", которой доверилась Европа: чего ждать от Каи Каллас во главе дипломатии ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Кайя Каллас родилась в Таллинне 18 июня 1977 года.

Ее отец Сийм Каллас играл центральную роль в движении за независимость Эстонии и был президентом центрального банка страны.

Также Сийм Каллас был премьер-министром Эстонии с 2002 по 2003 год, а с 2004 по 2014 год – еврокомиссаром.

Когда в 33 года Каллас, юрист по образованию, решила пойти в политику и через год была избрана в эстонский парламент, пресса комментировала, что она, скорее всего, никогда не сможет занять место своего отца.

В 2014 году, в год аннексии Крыма и начала российско-украинской войны, Каю Каллас избрали в Европейский парламент от либеральной Партии реформ (основателем которой был ее отец).

Там она быстро стала ведущим европейским экспертом по вопросам новых цифровых технологий и регулирования, а также отношений между ЕС и Украиной.

Каллас вернулась в Таллинн в апреле 2018 года, после того как выиграла в гонке за руководство Партией реформ, и стала первой в истории Эстонии женщиной-премьером в январе 2021 года, возглавив коалицию с левоцентристской Центристской партией.

На фоне высокого уровня поддержки обществом правительственной политики Эстонии после вторжения России в Украину рейтинги премьера выросли до рекордного уровня.

Каллас стала первой главой правительства, которую российские власти внесли в реестр лиц, разыскиваемых МВД РФ по уголовным обвинениям.

Именно с этого времени у главы правительства Эстонии появилась репутации человека, "который ест россиян на завтрак".

В общей сложности Каллас трижды возглавляла эстонское правительство.

Ее правительство приняло законопроект о легализации однополых браков и усыновления, что сделало Эстонию первой страной Балтии и страной, ранее оккупированной Советским Союзом, которая легализовала однополые браки.

Не менее важным решением стало разрешение – первым в ЕС – использовать замороженные активы россиян для компенсации убытков Украины.

Но не все шло гладко во внутренней политике Эстонии, и популярность премьера получила ощутимый удар в конце лета прошлого года после скандала с ее мужем Арво Халликом. Эстонские СМИ тогда выяснили, что транспортная компания, которая частично принадлежит мужу, продолжала осуществлять грузоперевозки в Россию во время войны в Украине.

Впоследствии, из-за накопившихся внутренних проблем в стране, кресло премьера под Каллас зашаталось.

Именно поэтому переход на престижную европейскую должность для нее выглядел едва ли не лучшим вариантом. Тем более если учесть, что именно внешнеполитическая деятельность до сих пор удавалась Каллас лучше всего.

Выбор Каи Каллас на должность главы европейской дипломатии свидетельствует о четком понимании Евросоюзом того, что стратегически Россия является угрозой надолго, а также о том, что Украина, теперь в статусе кандидата на вступление с открытыми переговорами, – надолго в приоритетах сообщества.

Подробнее – в материале Иванны Костиной "Русофобка", которой доверилась Европа: чего ждать от Каи Каллас во главе дипломатии ЕС.